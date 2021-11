Incêndio em madeireira de Adamantina deixa prejuízos de cerca de R$ 600 mil

Um incêndio nesta segunda-feira (15) destruiu parte do estoque de madeiras, dois veículos (um caminhão e uma caminhonete) e equipamentos da Madeireira Lot, localizada na Estrada Vicinal José Bocardi, logo após o aeroporto, em Adamantina.

De acordo com o proprietário, Claudenir Antônio Lot, ouvido por volta das 11h, o incêndio teve início na madrugada, por volta das 3h. Ele soube da ocorrência quando foi acionado pela empresa de segurança que realiza o monitoramento do local.

Depois de ser acionado, ele foi até a madeireira de onde acompanhou todo o trabalho de contenção das chamas, iniciado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Adamantina, que já havia sido acionado por populares.

Diante da característica do incêndio e do farto material com potencial para rápida combustão, segundo o empresário, viaturas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e Dracena foram mobilizadas, e ainda caminhões pipa das usinas sucroalcooleiras Branco Peres e Bioenergia, e da Prefeitura de Adamantina.

Após o controle das chamas foi realizado um trabalho de rescaldo, o que avançou pela manhã. Até por volta das 11h, quando a reportagem esteve no local, essa ação era realizada com um caminhão pipa.

Prejuízos e agradecimentos

Sobre os prejuízos, o proprietário estima que possam a chegar a R$ 600 mil, entre estoque de madeiras, veículos e equipamentos destruídos pelas chamas. Em relação ao volume de madeira consumida pelo incêndio, ele explicou que todo o estoque tem o Documento de Origem Florestal (DOF). Ele explicou que a partir do estoque que foi preservado será possível levantar o montante destruído.

Claudenir Lot destacou que a rápida ação das equipes de combate a incêndio – o que envolve os Bombeiros, usinas e Prefeitura – permitiu que as chamas não destruíssem todo o estoque e demais instalações da empresa. “Todos deram o maior apoio e conseguiram salvar uns 50% ou mais, graças à eficiência desse pessoal”, ressaltou, em agradecimento.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros e caminhões de apoio, a ocorrência também mobilizou a Polícia Militar de Adamantina.