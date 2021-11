Hamilton vence GP de São Paulo em fim de semana impressionante na F1

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton superou Max Verstappen e venceu o Grande Prêmio de São Paulo com a Mercedes neste domingo, reduzindo a liderança no campeonato de Fórmula 1 em relação a seu rival da Red Bull para 14 pontos, faltando três corridas para o final.

Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo com Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro, depois de um fim de semana impressionante e controverso no Brasil que entrará para a história como um dos maiores desempenhos de Hamilton.

O britânico foi o mais rápido na classificação de sexta-feira em Interlagos para a corrida classificatória que determina o grid de largada no domingo. Mas acabou sendo jogado para o último lugar no grid da disputa de sábado depois de a asa traseira de seu carro ter falhado em uma inspeção técnica.

No sábado ele saiu da 20ª posição e terminou em quinto, mas ainda assim teve que largar neste domingo em 10º depois de uma penalidade de cinco posições por trocar o motor. Mas ele estava ansioso por mais.

No fim, o piloto de 36 anos garantiu a terceira vitória no Brasil, superando o desempenho do italiano Giancarlo Fisichella em 2003, que venceu a prova depois de sair em oitavo.

“Lewis, é assim que você supera uma desqualificação de 20 posições”, disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, no rádio depois de Hamilton receber a bandeira quadriculada em meio ao delírio da torcida.

“Na verdade foram 25, mas você está certo”, respondeu Hamilton, que ainda pediu uma bandeira brasileira em seu carro.

Foi a sexta vitória de Hamilton na temporada e a 101ª de sua carreira.

Sergio Perez, da Red Bull, terminou em quarto depois de entrar nos boxes na penúltima volta para colocar pneus novos, o que lhe garantiu a volta mais rápida e negou a Hamilton um ponto extra.