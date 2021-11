Festival de Hip Hop contará com Batalha de Rimas e pocket shows no Parque dos Pioneiros

Evento abre programação da Semana da Consciência Negra em Adamantina

Com uma programação diversa, que valoriza e ressalta a essência da cultura afro, a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina celebra a Semana da Consciência Negra do dia 15 a 26 de novembro. A primeira atividade já ocorre nesta segunda-feira, feriado.

O Festival de Hip Hop será realizado das 14h às 21h, no Parque dos Pioneiros. Com diversas atrações, o evento pretende ressaltar a importância desta manifestação artística cultural, que surgiu em meados da década de 1960 nos Estados Unidos, mas que também é uma forma de expressão da população local e regional.

E uma das características do hip hop é a música, que estará presente com a Batalha de Rimas e três pocket shows.

BATALHA DE RIMAS

Organizada desde 2016 em Adamantina, a Batalha de Rimas reúne dezenas de pessoas, todos os sábados, para compartilhar muito mais do que um estilo musical, mas, principalmente, vivenciais em comum, experiências e conhecimentos compartilhados através das rimas.

Neste estilo de competição, dois MCs (Mestre de Cerimônia) duelam por meio da “música” improvisada e o raciocínio rápido. É reservado 45 segundos em cada round, e aquele que se destacar em relação ao adversário em uma melhor de três vence o duelo.

Este duelo é feito através de freestyle, termo bastante usado nos Estados Unidos, que significa estilo livre, ou seja, tudo de improviso, sem nada escrito, e MC faz sua rima tentando se destacar do oponente por meio de técnicas, conteúdo e conhecimento.

A competição dura cerca de 1h30 até a definição do vencedor da batalha, que contará, na segunda-feira (15), com improvisadores de Adamantina, Lucélia e Presidente Prudente.

POCKET SHOWS

O Festival de Hip Hop também terá três pocket shows, com duração de cerca de 25 minutos, cada. As atrações são: Lucas Emici, Tio Will e Pataco, que vão apresentar suas artes que ressaltam as vivências afro.

Em seu trabalho, Lucas Emici mescla referências de diversas fontes culturais com suas experiências de vida. Mistura o resultado de suas observações e pesquisas no universo sonoro regional, brasileiro e mundial com seu DNA periférico do interior paulista.

Desta forma, seus trabalhos, além de buscar apuro técnico, usa memórias, sentimentos e texturas que podem ter saído de uma canção do rádio da sua infância, do envolvimento com hip hop ou do garimpo de discos latino-americanos.

Willian de Oliveira Pereira, conhecido como Tio Will MC, também é um artista, produtor musical e compositor. Ele conheceu o hip hop quando criança, participou de vários eventos culturais como B-Boy e, no ano de 2013, se aprofundou através do funk.

Já em 2015, Will demostrou uma grande amplitude e versatilidade ao passar a trabalhar com o rap. Envolvido com arte de rua e amante do hip hop, Tio Will ajudou a fundar a Batalha da Matriz em Lucélia (2017) através do Coletivo Mantenha $igilo. Participou também do Conselho da Juventude, quando atuava na conscientização de menores por meio do evento de rimas.

E Paulo Vitor Santos da Cruz, o Pataco, conheceu o hip hop aos 15 anos e participou de vários eventos culturais, se aprofundando através das Batalhas de Rima. Em 2016 criou coletivo CIA dos Moleque Oficial. Também possui várias músicas lançadas.

SERVIÇO

O Festival de Hip Hop acontece das 14h às 21h, no dia 15 de novembro. Local: Parque dos Pioneiros, em Adamantina.