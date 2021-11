Adamantina já registrou 13.434 notificações para exames de Covid-19

Em levantamento feito pela reportagem do Folha Regional nos números divulgados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde no Boletim Coronavírus atualizado na última quarta-feira (10), Adamantina contabilizou até então 13.434 notificações para exames de Covid-19. No total o município tem atualmente 4.190 casos confirmados.

Sendo assim, 9.244 resultados foram destacados para a doença. Entre os positivos, 4.036 já superaram a Covid-19 e são considerados curados.

Ainda segundo os dados de quarta-feira, Adamantina tinha 7 casos ativos, dos quais 1 estava hospitalizado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Enquanto 11 pacientes aguardavam resultado de exame em isolamento domiciliar.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o município soma 147 óbitos causados por consequência da Covid-19. A Vigilância Epidemiológica informou também que a taxa de ocupação da UTI esta em 10%, ou seja, dos 10 leitos disponíveis – sendo 9 do SUS e 1 particular/convênio –, apenas 1 encontra-se ocupado.