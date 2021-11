UniFai e Coletivo Camaleão no Parque Caldeira em Ação Comunitária

Atualmente, pode-se afirmar que o mercado desenvolve diversas ações focadas no denominado “terceiro setor”, portanto, neste contexto de mobilização social visando o bem estar social da comunidade, faz-se necessário inserir a marca da UniFAI em eventos por meio de parcerias afins aos objetivos da instituição.

Assim, estará ocorrendo neste domingo no Parque Caldeira, a partir das 14h, “Nós somos Camaleão”, Feira de Artes e Gastronomia de Adamantina, também, a CameleSons, a partir das 18h com as apresentações musicais e performances, a saber: Lebre da 18; Ultra Velhus; Ana Boldrini e Rat Fever.

Portanto, a comunidade adamantinense e da região estão convidadas para marcarem presença nestas diversas realizações envolvendo a diversidade cultural, musical, gastronômica e artesanal, além de estarem buscando a prevenção relacionada com a saúde e participação solidária na Campanha em prol do Lar dos Velhos.





Tais atividades estão em sintonia com os projetos desenvolvidos pela Pró-reitoria de Extensão da instituição sob a coordenação da Profa. Dra. Liliane Tóffoli e equipe, pois, todas as alternativas mediadas e viabilizadas pelas instituições sociais e comunitárias da cidade estão no Programa da ProEx.

Desta forma, Camaleão e UniFai ou vice-versa, buscam o mesmo objetivo quando se trata de oferecer para a comunidade local e regional, novas opções visando à integralização das atividades de lazer na perspectiva artesanal, ainda, levando em conta todos os cuidados com a saúde da população.

O curso de Farmácia com as turmas dos IV, VIII e X Termos estão envolvidos nas atividades no local para beneficiar quem participar da Feira, buscando conectar os futuros profissionais com a população, bem como, unindo as propostas mediadas entre a Prevenção com diversos atendimentos no local, tais como: aferição de pressão arterial, massa corpórea, fator de risco cardiovascular e outros…





Estará acontecendo na Feira, ainda, a Campanha social em benefício do Lar dos velhos com arrecadação de “fraldas geriátricas e sabonetes líquidos”, considerando que a participação do social deve ser uma parceria com a solidariedade.

De acordo com a Equipe da Pró-reitoria de Extensão, tais contribuições visam beneficiar as necessidades da população que necessita de apoio, neste caso em especial, o Lar dos Velhos, porém, não se pode esquecer que a prevenção das doenças em geral torna-se uma preocupação constante em tempo de Pandemia.

Também, destaca-se o papel dos/as alunos/as do Curso de Farmácia envolvidos nesta parceria com o Coletivo Camaleão, pois, “é a contribuição da Prática externamente para a formação acadêmica do/a aluno/as” conforme afirmação do Prof. Me. Valter Dias, coordenador da Área da Saúde na UniFai.