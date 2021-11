Polícia Ambiental multa homem por manter ave em cativeiro em Adamantina

Neste sábado (13) uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou atendimento a denúncia de pássaro em cativeiro em uma residência em Adamantina, sendo constatado a existência de uma ave silvestre da espécie Trinca Ferro devidamente anilhada acondicionada em gaiola individual, porém o criador não possuía autorização do órgão ambiental competente.

Diante dos fatos foi lavrado em desfavor do envolvido um Auto de Infração Ambiental (AIA) por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, com penalidade de multa simples no valor de R$ 500 e apreensão da ave.

Após pesquisa da anilha será realizada fiscalização no criador amador de passeriformes para destinação da ave.