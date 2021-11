Homem de 57 anos é preso por tráfico de drogas em Adamantina

Um homem de 57 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar duramente patrulhamento pelo Jardim Brasil, em Adamantina, no começo da madrugada deste domingo (14), sob acusação de tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, uma equipe realizava patrulhamento em um local onde haviam suspeitas de tráfico de drogas, quando avistou dois indivíduos que iriam comprar entorpecente. No momento oportuno os policiais fizeram a abordagem, porém o suspeito correu para o interior do banheiro e tentou dispensar a droga.

Ao inspecionar o local os policiais encontraram oito sachês de cocaína e duas porções de maconha no vaso sanitário, que não desceram na descarga. Em buscas pela residência, foram encontrados na mesa da cozinha R$ 545, uma balança de precisão, anotações do tráfico e três celulares.

Questionado pelo policiamento, o suspeito confirmou que estava vendendo drogas no local. As duas pessoas que foram avistadas inicialmente – um homem de 34 anos e uma mulher de 18 – declararam que iriam comprar drogas, e estavam com R$117 para essa finalidade.

Com as evidências e as declarações do suspeito e das testemunhas, o vendedor do entorpecente recebeu voz de prisão em flagrante sob acusação de tráfico de drogas, apresentado em seguida ao plantão da Polícia Civil junto com as outras duas pessoas, na condição de testemunhas. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça, para a realização da audiência de custódia.