Destaques da Semana de Publicidade e Design da UniFai

Na sexta-feira, 12, ocorreu o encerramento das atividades acadêmicas relacionadas com a Semana de Design e Publicidade da instituição, porém, o encerramento contou com a participação do Publicitário Vinícius Nenartivis, diplomado em Publicidade & Propaganda pela Unifai, ainda, entrou na plataforma utilizada direto da Austrália.

A semana atendeu as expectativas da Organização, bem como, dos/as convidados/as, discentes e docentes, tendo em vista que neste tempo novo tempo, faz-ze encessário desenvolver atividades em parceria por meio da interdisciplinaridade acadêmica.

Neste cenário mediado pela Pandemia, torna-se necessário estar em conexão com as tendências patrocinadas pelas áreas envolvendo o Design e a Publicidade, haja vista o desenvolvimento das tecncologias pautadas pelas Redes Sociais na perspectiva mercadológica.

Portanto, foram apresentados diversos temas e temáticas afins aos objetivos dos Cursos, ainda, procurando inserir a comunidade acadêmica no contexto plural do Mercado, assim, as palestras foram agendadas de acordo com as novas exigências de um cenário plural em tempo de crise para todas as Organizações.

Do início para o final

Do início com o Design Thinking com a presença de Matheus Monteiro, ainda, transitando nos olhares que O Novo Mundo Digital proporciona para o mercado com Rogéria lazari e Equipe da DSL e Eleven-Marketing Digital; também, buscando uma aproximação com as propostas envolvendo o Planajemento Estrágico na perspectiva de Mariana Crepaldi, Agência África/SP.

Tais possibilidades foram de encontro ao inusitado que existe nestas mediações envolvendo Desgin e Publicidade na mesma Semana de Estudos, pois, faz-se necessário um trabalho de parceria para que o objetivo possa ser alcançado de acordo com as respectivas técnicas de cada Curso.

Todas as alternativas existentes em nível de mercado estão pautadas pela consolidação da Mídia Digital de um jeito ou de outro, portanto, Como Pensar no Marketing em Tempos de Crise com Carolina Mussolini da SICREDI e reforçando “A formação de Designers, direcionamento profissional” com Rodrigo César Ramos da Genmark Framacêutica, além daquele Ohar sobre a Fotografia fizeram o fechamento das conversações nesta Semana de Publicidade e Design da Unifai.



A professora Lilina Pacchini, responsável pela organização das atividades, destaca “A Semana Acadêmica pôde proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de ter outros olhares sobre a área de Publicidade e Propaganda para além da sala de aula. Os palestrantes, de modo geral, abordaram os desafios da profissão e as inovações da área. Essa Semana representa uma comemoração por termos aberto turma dos cursos Publicidade e Design e pretendemos trazer novos alunos”.

Portanto, todas as temáticas apresentadas de acordo com os Temas especíicos estão em sintonia com as transformações que estão ocorrendo em todas as áreas do Mercado em tempo de pós-globalização organizacional.