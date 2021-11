Valorize a arte local: Feira Camaleão ocorre neste domingo no Parque Caldeira

Evento reúne artes, diversidade, gastronomia e música a partir das 14h

Neste período de pandemia você deve ter ouvido sobre a importância, e a necessidade, de se consumir localmente para o fortalecimento da economia, com a manutenção dos empregos e, consequentemente, a geração de renda.

Também, nestes quase dois anos de crise sanitária, muita gente perdeu o sustento financeiro, sendo essencial almejar outras formas de sobrevivência. E nesta necessidade de seguir o próprio caminho uma das alternativas buscada é a economia criativa, que é a geração de valor a determinado produto ao mesmo tempo que promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.

Neste sentido, a Feira Camaleão, que ocorre neste domingo (14), em Adamantina, é uma importante aliada na valorização dos trabalhos desenvolvidos regionalmente. O evento, que reúne artes, diversidade, gastronomia e música, é realizado desde 2018, mas se faz ainda mais necessário neste momento de retomada, enfatiza o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei.

“Nós, como poder público, temos que zelar pela população, promovendo ações de controle epidemiológico, mas, também, oferecendo possibilidades para construção de novas rendas, no desenvolvimento de novas formas de auxiliar a sobrevida das famílias. Mais do que um evento, a cultura é social. Constrói valores, e hoje vai além, contribuindo por meio da economia criativa para incremento do rendimento domiciliar”, enfatiza.

ATRAÇÕES

Com a missão de reunir em um único lugar os talentos da cidade, a Camaleão traz artesões, artistas e empreendedores para divulgar, e comercializar, os trabalhos desenvolvidos de forma única. E a população, além de ter acesso a cultura de sua comunidade, pode colaborar com valorização da arte local.

“A Feira não tem fins lucrativos, não exploramos comissões de venda nem espaços comerciais. Assim, a oportunidade de faturamento é maior”, ressalta a idealizadora do projeto, Arieni Ciceri.

Esta edição o evento possui diversos atrativos extras, como a Camalesons, um palco por onde circulam as atrações musicais: Lebre da 18 (rap), Ana Boldrini (tributo a Amy Whinehouse), Rat Fever (rock’in’roll) e banda Ultra Velhus (clássicos do rock).

A Feira também conta com parceria com a Reitoria de Extensão da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina). Os alunos do curso de Farmácia farão as seguintes atividades: medição de circunferência abdominal, cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal) e aferição de pressão arterial.

Além disso, a Camaleão possui seu lado social, além da valorização da identidade local. A Sociedade São Vicente de Paulo volta a participar com a barraca com venda de bebidas em prol do Lar dos Velhos de Adamantina.

COVID-19

Todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo reforçados. Para a presença do público é exigido o uso de máscara, inclusive as crianças. A organização pede também gentilmente que pessoas que apresentem os menores sintomas de gripe e resfriado não compareçam no evento.

SERVIÇO

A Camaleão – Feira de Artes, Diversidade e Gastronomia ocorre neste domingo (14), às 14h, no Parque Caldeira (avenida Deputado Cunha Bueno – sem número). Referência: Supermercado Suzano.