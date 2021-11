Ônibus tomba em rodovia de SP; cinco pessoas morrem, dizem Bombeiros

Um ônibus de turismo tombou no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, no km 75,8, altura de São Luiz do Paraitinga (SP), na manhã deste sábado (13), deixando ao menos cinco mortos e 39 feridos. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que atua no local.

Dez viaturas da corporação, um helicóptero da Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão local do acidente, que ocorreu por volta das 7h.

As vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais de Ubatuba, Taubaté e São Luís do Paraitinga. De acordo com a Santa Casa de Ubatuba, 34 pessoas foram enviadas para a unidade — uma delas não resistiu e faleceu no local. Para atender as vítimas do acidente, o hospital suspendeu visitas e limitou os atendimentos a casos de emergência.

O ônibus é da empresa Arca e levava os passageiros de São Paulo a Paraty. Procurada pelo UOL, a empresa ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Ainda não foi divulgada a quantidade exata de passageiros que havia no veículo.

Trecho interditado

A DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) interditou os dois trechos da rodovia na altura do km 75. No Twitter, o departamento orienta os condutores que precisam passar pela região a utilizarem a Rodovia dos Tamoios.