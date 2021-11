Vereadores voltam a cobrar instalação de semáforo na Avenida Rio Branco

A Indicação nº 777/21, apresentada na sessão de quarta-feira (3) na Câmara Municipal, relembrou a cobrança pela instalação de semáforo na Avenida Rio Branco esquina com a Rua Tetsushi Haga, proximidades do campo da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina).

A reivindicação é assinada por Noriko Saito (PV), Aguinaldo Galvão (DEM) e Paulo Cervelheira (PV).

“A presente solicitação se faz necessária em razão do grande fluxo de veículos naquele local, principalmente no horário noturno, em razão do acesso ao Campus II, tornando o local extremamente perigoso, inclusive já ocorreu acidente com vítima fatal”, justificam os autores.

O referido cruzamento tem intenso trânsito ao longo de todo o dia, tendo em vista que dá acesso ao Campus II, ao trevo secundário de entrada/saída do município e liga bairros como o Jardim Primavera, Parque Itaipus e Jardim Adamantina ao centro da cidade.

A instalação do semáforo já foi confirmada pela Prefeitura meses atrás e seria executada dentro do convênio ‘Respeito a Vida’, firmado pelo Município com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e que contempla a implantação de sinalização semafórica.