Prefeitura disponibiliza terreno para criação de Horta Urbana no Jardim Brasil

Por meio das redes sociais a Prefeitura de Adamantina divulgou que disponibilizará um terreno, que pertence ao patrimônio do Município, para a criação de uma horta que atenderia a comunidade do Jardim Brasil.

No vídeo postado no Facebook, o prefeito Márcio Cardim (DEM) ao lado do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Tiago Benetão, informaram sobre a proposta de desenvolver no bairro o projeto Horta Urbana.

A ideia foi passada para a diretoria da Associação de Moradores do Jardim Brasil para que consulte a população e defina se há o interesse coletivo de colocar a iniciativa em prática.

“O Município está à disposição do bairro para colaborar neste projeto e a gente espera que a implantação venha realmente a se concretizar”, declarou Cardim.