Confira o que abre e fecha no feriado de 15 de novembro em Adamantina

De acordo com o Decreto nº 6.265 de 16 de dezembro de 2020, o expediente nas repartições públicas da Administração Direta do Município de Adamantina está suspenso na segunda-feira (15) em virtude do Dia da Proclamação da República.

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na sexta-feira (12), às 17h30 e retomado na terça-feira (16).

Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina

Coleta de lixo – A coleta de lixo orgânico e reciclável será realizada normalmente na segunda-feira.

Saúde – No dia 15, todas as unidades estarão fechadas, exceto a Central COVID que permanece com atendimento em regime de plantão até às 13h.

Ganha Tempo – O Ganha Tempo não terá expediente na segunda-feira (15). No espaço funcionam: Banco do Povo, Detran.SP, Procon e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas, em decorrência do Dia da Proclamação da República. As atividades estão suspensas no feriado, segunda-feira, retornando normalmente na terça-feira, dia 16.