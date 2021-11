ARTIGO: PROVÍNCIA E “LIXO” EM MEIO A PANDEMIA…

“Deve ser o nosso jeito de sobreviver – não comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e fingindo que está tudo bem.” (Lya Luft)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta semana, a mídia regional veiculou uma matéria sobre a vinda de LIXO de outra cidade para a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em nome disto ou daquilo, ou seja, dos tais ACORDOS em nome da INICIATIVA PRIVADA frente aos interesses da comunidade em tempo de PANDEMIA…

Entendo que cada caso é um caso, se bem que em terra de COISO com suas MENTES BOVINAS tudo é possível em meio ao IMPOSSÍVEL, tendo em vista que o denominado PODER PÚBLICO nem sempre está do lado da população, ainda mais neste DESGOVERNO BOZZONARO…

Porém, pode ser LEGAL, entretanto, deve-se levar em conta a ÉTICA e tudo mais em meio ao tudo de menos, haja vista que o tal BO.DO.QUIO e sua turma de ALOPRADOS/AS estão interessados em outros DESENCONTROS e ponto quase final…

Entretanto, a COMUNIDADE PROVINCIANA deveria ter se manifestado com mais FERVOR contra tais ATOS ou FATOS, como sempre, cada qual sabe onde aperta o/a CINTO/A…

Em tempo de PANDEMIA tudo pode ocorrer de uma hora para outra e sem AVISO PRÉVIO, todavia, faz-se necessário que a COMUNIDADE local possa estar em SINTONIA com tais FATOS, tendo em vista que são TONELADAS DE LIXO que estão chegando todos os dias nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

De um jeito ou de outro, tendo em vista que o BERRANTE continua tocando sem parar nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA faz mais ou menos uns 5 anos e tudo indica que vai completar mais um ano em 2.022, talvez, depois disto ou daquilo, alguma COISA (sic) possa ocorrer em nome da ÉTICA COMUNITÁRIA em nível GLOCAL, ou seja, do Global para o Local…

O momento exige REFLEXÃO sobre tudo e todos/as, ainda, em todas as áreas do MERCADO, porém, a QUALIDADE DE VIDA deve estar acima dos interesses que envolvem as denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O BOZZO com o DÓRIA e de mãos dadas com o PINÓQUIO que deixou de seguir o GEPETO, estão colocando o BO.DO.QUIO PROVINCIANO na frente das MENTES BOVINAS deste ou do outro lado…

Assim, também, espera-se que o LEGISLATIVO PROVINCIANO possa continuar em ESTADO DE ALERTA para que o CONTOLE acima de tudo e de todos/as do PODER PÚBLICO possa valer os VOTOS recebidos da comunidade provinciana no outro tempo deste tempo…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]