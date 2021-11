Pró-Reitoria de Extensão da UniFAI organiza campanha de arrecadação de alimentos para o Lar dos Velhos

A Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), com o apoio das associações atléticas de diversos cursos da Instituição, organiza uma Campanha de Natal para arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza em prol do Lar dos Velhos de Adamantina.

“Acredito que a UniFAI tem importante papel social perante toda a comunidade adamantinense. Com essa campanha estaremos cumprindo com muito amor e carinho o nosso objetivo e, quando realizamos o bem, todos ganham: os idosos, a comunidade, a Instituição e o município! É a UniFAI de mãos dadas com a comunidade de Adamantina”, salientou a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A campanha, denominada “Tenha um ato de amor: doe!”, tem início nesta quinta-feira, 11, e visa auxiliar aquela entidade, que se encontra em uma situação delicada frente a tantas demandas a serem atendidas e à falta de recursos.

Em reunião nesta quarta-feira, 10, com os membros da diretoria do asilo, firmou-se parceria para a arrecadação de donativos. “Vale ressaltar que é uma ação que envolve não só a comunidade acadêmica, mas toda a população adamantinense que se solidariza com nossos queridos idosos, muito deles acamados. Vamos unir forças para fazer o possível e impossível por essa entidade que presta tão grande serviço ao município”, destacou o coordenador de Extensão da Área de Exatas e Agrárias da UniFAI, Prof. Me. João Paulo Gelamos.

Haverá postos de arrecadação por toda a cidade, em diversos pontos da UniFAI e, também, em alguns eventos dos quais a Pró-Reitoria de Extensão é parceira, como a Feira Camaleão, marcada para este domingo, 14, e o Simpósio Internacional e Ciclo de Debates, nos dias 25 e 26, com o tema da produção resiliente de alimentos, que vem de encontro às necessidades do Lar dos Velhos.

“Contamos com a colaboração de todos para que nossos idosos possam estar bem amparados nesse momento da vida em que carecem de boas conversas, atendimento humanitário e comida na mesa”, concluiu Gelamos.