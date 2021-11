Prefeitura de Adamantina realiza reunião para discutir Plano de Trabalho da Regionalização e Integralização da Saúde

A Prefeitura de Adamantina discutiu na manhã desta quarta-feira (10) o Plano de Trabalho da Regionalização e Integralização da Saúde juntamente com os dez prefeitos que integram a microrregião de saúde de Adamantina.

Participaram da reunião no Anfiteatro Fernando Paloni, prefeitos e secretários de saúde, Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Salmourão, Sagres, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista, além de representantes da Santa Casa de Adamantina, UniFai, Câmara dos Vereadores e o assessor do deputado estadual Mauro Bragato, Kleber Bragato.

Foto 2: Prefeito do município de Adamantina, Marcio Cardim, secretário municipal de saúde, Gustavo Taniguchi, Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, Reitor da Unifai, Alexandre Teixeira, Vice Reitor da Unifai, Profº Dr. Wendel Soares, Gestor da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, Frei Mateus e Gerente Administrativo da Santa Casa de Misericórdia, Renato Sobral, presentes na apresentação do Plano de Trabalho da Regionalização e Integralização da Saúde.

Anfitrião do encontro, o prefeito Marcio Cardim enfatizou que a regionalização da saúde pode ser considerada como a instrumentalização da melhor disposição e distribuição técnica e espacial dos serviços, visando à cobertura e acesso da população às ações da saúde, com máxima eficiência institucional e social.

O Plano de trabalho foi apresentado pelo Secretário de Saúde Gustavo Rufino: “Nosso objetivo é ampliar a oferta de serviço de saúde e zerar as filas para atender melhor a nossa população dentro da região, sem colocar o paciente nas estradas, com risco no transporte, além de proporcionar economia para os municípios com viagens e médicos. Este projeto trará muito mais comodidade aos municípios e pacientes. A Unifai também terá papel fundamental através dos alunos dos cursos da área de saúde”.

Foto 3: no uso da palavra o secretário de saúde do município de Adamantina, Gustavo Taniguchi.

Durante a reunião, o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral, falou da estrutura atual e das obras em execução: “a Santa Casa de Adamantina está cada dia mais empenhada em oferecer melhor estrutura para potencialização dos serviços. Exames de diagnóstico por imagem, laboratoriais, e também os procedimentos cirúrgicos poderão ser realizados na Santa Casa de Adamantina.”

Foto 4: tirando dúvidas e esclarecendo alguns pontos, Renato Sobral.

As Santas Casas da região fazem parte da execução do projeto.

O Plano de Trabalho conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato. O deputado está organizando uma agenda com o governo do Estado de São Paulo. “A intenção é mostrar ao governo do Estado que a microrregião está preparada para realizar estes serviços e este será o nosso próximo passo para efetivação desse projeto. Juntos somos mais fortes”, afirma o prefeito.