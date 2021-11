Marketing Pessoal é tema de videoconferência no Curso de Administração da UniFai.

As novas tendências que comandam o Mercado exigem cada vez mais profissionais conectados com as propostas mercadológicas, bem como, visando atender os objetivos das Organizações por meio da utilização de técnicas centradas e efetivadas de acordo com as necessidades do Público alvo.

Neste panorama um tanto quanto complexo e simples ao mesmo tempo, ou seja, dependendo das aproximações entre os fatores humanos e físicos, deve-se considerar a importância do Marketing Pessoal frente à dinâmica do Mercado em nível global.

Portanto, ocorreu nesta terça-feira, 9, no curso de Administração da Unifai e por meio da disciplina de Marketing Gerencial II (IV Termo), a videoconferência com o Prof. Me. Sérgio Elias Istoe com o tema Marketing Pessoal.

O mesmo é professor da Faculdade Batista de Campos-RJ e de outras instituições que oferecem cursos na área de Administração, também, possui mais de 30 anos de experiência de mercado em atividades relacionadas com a Gestão Organizacional.

Para o prof. Sérgio Barbosa, responsável pela disciplina, faz-se necessário estar em conexão com outras instituições e docentes, ainda, visando proporcionar para os discentes uma visão além do que estão recebendo na instituição local.

A Pandemia acabou proporcionando a realização destas alternativas na plataforma utilizada pela instituição, portanto, os discentes podem receber e se envolver nas mais variadas escolhas, isso é, desde que estejam de acordo com a proposta do Plano de Ensino da disciplina e do Projeto Pedagógico do Curso.

Todas as exigências que envolvem atividades realizadas pelas Organizações, buscam estar de acordo com as pautas focadas pelo Empreendedorismo na perspectiva das Teorias do Marketing (Teoria dos 4 P´s= Produto/serviço + Preço + Ponto + Promoção).

Tais questões envolvem ir além do que se espera, assim, Sérgio Elias destaca que se torna importante se colocar “como você se vende”, isso deve ser considerado na proposta de um Plano de Ação em nível pessoal.

A superação deve ser uma marca registrada em todas as etapas envolvendo o Marketing Pessoal, pois, “somos todos vendedores/as” neste contexto mercadológico para que o conjunto de estratégias possa fazer a diferença no caso do Mix pessoal.