IBIZA LOUNGE BAR: o novo point de Adamantina

A Cidade Joia ganhou mais um point para aqueles que adoram curtir a noite e aproveitar tudo o que a culinária local oferece acompanhada de um amplo leque de opções em bebidas, drinks e outras: o Ibiza Lounge Bar.

Instalada na rua Prefeito Antônio Cescon, 104 – defronte para o Parque dos Pioneiros, a empresa tem o comando dinâmico de Rodrigo Lopes Pereira, do filho Felipe Lopes Pereira e o atendimento especial de uma equipe de profissionais comprometidos com a satisfação e o bem-estar dos clientes.

No Ibiza são oferecidos bebidas em geral com destaque para os drinks, porções diversas, chope e várias outras opções. Sempre com uma apresentação diferente para animar o público presente, o Ibiza Lounge Bar é a opção certa para quem quer curtir um happy hour com os amigos e a família.

Ambiente familiar e agradável, conforto e a tranquilidade de horas de lazer e entretenimento, é com o Ibiza! Promoção de chope em dobro. Consulte os dias da semana! Saiba mais em instagram.com/ibizaloungebaradt ou no Facebook. Telefones: (18) 99700-9015 ou (18) 99816-8172.