86% das cidades de SP não registram morte por covid-19 em 1 semana

O estado de São Paulo não registrou mortes por covid-19 em 86% de suas cidades na última semana. Segundo o governo estadual, 553 dos 645 municípios não tiveram óbitos pela doença neste período.

Na última segunda (8), o governo anunciou ter o primeiro dia sem mortes pela doença desde abril de 2020. Mas, nesta manhã, a Prefeitura de São Paulo informou que teve cinco mortes no mesmo dia. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, tanto a equipe do governador João Doria (PSDB) quanto o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), justificaram a diferença citando uma diferença de registros.

Doria atribuiu a queda nas mortes à vacinação. “É mais um indicador claro e indiscutível sobre o esforço de vacinação no estado. São Paulo comprou mais vacinas, acreditou nas vacinas e entendeu desde o início que as vacinas salvariam as pessoas e a economia —e nós acertamos”, declarou.

De acordo com ele, São Paulo foi o primeiro estado a ultrapassar a meta de 90% dos adultos completamente vacinados, nesta quarta (10). Entre toda a população, o índice está em 71%.

“O resultado concreto deste esforço coletivo, que tornou São Paulo referência mundial em vacinação, foi a queda de 93% das mortes por covid-19 entre abril e novembro de 2021 e a redução de dez vezes no número de internados pela doença, passando de 31 mil no pico da segunda onda em abril deste ano para menos de 3 mil agora em novembro”, completou Doria.

Diferença entre registros

Na última segunda, o estado informou que teve o primeiro dia sem mortes por covid desde abril de 2020, enquanto a prefeitura afirmou que registrou cinco mortos. Segundo o governo, isso se dá por modos diferentes de registrar as mortes.

“O sistema que a Secretaria Estadual da Saúde utiliza é o sistema oficial, aquele vai para o Ministério da Saúde. Todos os municípios informam diariamente o número de óbitos e isso é consolidado pela secretaria”, afirmou João Gabbardo, coordenador-executivo do Comitê Científico.

“É possível que haja alguma divergência por causa dos critérios. Tem município que faz a notificação pelo dia do óbito, mas nós, desde o início da pandemia, usamos o critério do dia da notificação. Essa é a única explicação por alguma eventual divergência”, completou.

A ponderação foi confirmada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. “São sistemas diferentes de trabalho. O estado é por notificação, mas na prefeitura fazemos por registro de ocorrência. No dia 8, eles não tinham notificação. E, depois, entrou pela prefeitura o registro da ocorrência”, declarou Nunes, que afirmou ser uma diferença “insignificante”.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o estado registrou 4,4 milhões de casos de covid-19 e 152 mil mortes pela doença.