Energisa informa clientes sobre manutenção na rede elétrica por SMS e investe em projeto para enviar avisos pelo Whatsapp

Manutenções preventivas na rede de energia elétrica fazem parte do cronograma de melhorias da Energisa Sul-Sudeste nas localidades onde atua. Graças à tecnologia, equipamentos automatizados e equipes especializadas, boa parte desses serviços é realizada em Linha Viva, ou seja, com a rede ligada, o que não compromete o fornecimento de energia para os clientes.

Quando, por questões técnicas e de segurança, é necessário desligar a rede elétrica para a realização das obras, a Energisa tem o compromisso de informar os clientes da localidade impactada com 72 horas de antecedência. Para facilitar o acesso a essa informação, além de avisar o desligamento programado por meio de rádios locais, aplicativo Energisa On e site da empresa, a concessionária também disponibiliza ao cliente a opção de receber o comunicado por SMS. A novidade é que a Energisa está investindo em um projeto-piloto, com o intuito de ampliar a comunicação direta com os clientes, viabilizando o envio do comunicado de desligamento programado também pelo Whatsapp.

Para tanto, é necessário que o titular da unidade consumidora esteja com os dados cadastrais atualizados no sistema da Energia, inclusive com o número de celular. “A maioria das pessoas utiliza o celular com muita frequência no dia a dia. Então, essa é uma ferramenta acessível que nos aproxima ainda mais dos nossos clientes, que podem ter acesso a essas informações e vários outros serviços da Energisa de forma prática e simples, na palma da mão”, reforça o coordenador de Atendimento da Energisa Sul-Sudeste, Rodrigo Padovani Costa.

Vale ressaltar que o desligamento da rede elétrica só ocorre quando é realmente necessário. Mas ao receber o aviso do desligamento antecipadamente, o cliente consegue se organizar para o período em que o fornecimento da energia será interrompido, já que nos avisos são informadas as localidades que serão impactados pela manutenção, a data, horário de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode ser concluído antes do previsto.

Para receber o aviso de desligamento programado direto no celular, o titular da unidade consumidora deve manter os dados cadastrais atualizados. Para atualizá-los, basta acessar a Agência Virtual, no site da Energisa, o aplicativo Energisa On, ou ainda pela Gisa (assistente virtual do Whatsapp), no telefone (18) 99120-3365.