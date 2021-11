Vernissage abre exposição do artista plástico Kotty nesta terça em Adamantina

As obras de arte do novo morador de Adamantina podem ser visitadas até sexta-feira (12), na Biblioteca Pública Jurema Citeli

Há dois meses Adamantina ganhou um novo morador. Millo Vecchiatti Filho, mais conhecido como Kotty, chega à cidade mostrando sua melhor face. Ele assina uma exposição de pinturas em tela com espátulas que abre para visitação nesta terça-feira (8), na Biblioteca Pública Jurema Citeli.

O artista plástico é referência regional, já que o dom com trabalhos manuais transforma simples objetos em verdadeiras obras de arte. E tal habilidade foi despertada ainda criança, quando demostrava facilidade para desenhar e pintar.

Com o passar dos anos, o que antes era um hobby infantil se transformou em profissão. O conhecimento já foi compartilhado desde projetos sociais, como o desenvolvido com os jovens da Fundação Casa, até em oficinas de arte. Ele também já trabalhou com desenho animado, na Capital paulista.

Apesar do dom, Kotty sempre buscou se aperfeiçoar nas técnicas. Foram as diversas qualificações realizadas durante sua trajetória, com destaque para Escola Panamericana de Arte, Criação e Ilustração e os cursos de preservação e restauração de pintura em cavalete nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo, no renomado Templo da Arte.

Tal ligação com a pintura é demostrada na aplicação diária. Todos os dias, o artista plástico se dedica pelo menos quatro horas aos seus quadros, que transmitem sentimentos, valores e experiências de vida. “O que me fascina é poder retratar o dia a dia das pessoas e a realidade que vivemos através da pintura”, destaca.

Parte do trabalho de Kotty pode ser conferido na exposição organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, que atua para valorizar os talentos e habilidades dos artistas, bem como o compartilhamento e enriquecimento cultural do público visitante.

A mostra está aberta das 9h às 17h, até sexta-feira (12). Porém, quem deseja conhecer mais sobre o que está por trás de cada obra de arte, Kotty participa nesta terça de vernissage (evento de abertura) das 19h às 21h.

A exposição contará com as pinturas em tela com espátulas, que fascinará os visitantes pela riqueza de detalhes dos “rabiscos”. O novo morador da cidade, que também desenvolve trabalho social na Clínica PAI (Polo de Atividades Integradas), espera inspirar outros talentos a partir de seus trabalhos.

“Faço tudo com muito coração. E demonstro essa minha paixão pela arte em cada pincelada, que retrata o cotidiano de pessoas comuns, as suas vivências. Convido a todos para visitarem a exposição e também para o vernissage, quando poderemos trocar experiências”, convida Kotty.

O secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, também ressalta o convite especial. “Queremos destacar os talentos de nossa cidade e da região. As exposições são oportunidades de valorizarmos os nossos artistas, mas, principalmente, de aprendermos, usufruirmos de novas experiências e conhecimentos para a nossa vida. Participe da programação cultural deste mês. Arte e cultura disponível para todos”.