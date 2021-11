Rejeição de projeto que altera do Plano de Carreira do Magistério Municipal é reivindicada pelos professores à Câmara

Profissionais concursados na rede de ensino do município não querem que os vereadores adamantinenses aprovem o Projeto de Lei nº 13, de 13 de outubro de 2021 que propõe a reorganização do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Adamantina. O posicionamento foi revelado em reunião ocorrida na semana passada entre educadores e sua assessoria jurídica, os vereadores e a direção do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais).

Os profissionais da educação, segundo afirmado ao Siga Mais,. Entendem que “o PL retiraria conquistas de anos e não estaria criando mecanismos de valorização aos educadores, além de não condizer com as reivindicações” feitas por eles.

O Projeto já foi enviado pelo Poder Executivo para ser analisado e votado pelo Legislativo.

Ainda na nota ao Siga Mais, os profissionais da Educação Municipal contestam as justificativas contidas no PL e afirmam que “estão de maneira diversa do posicionamento dos docentes da rede municipal de ensino.”

Diante da situação os professores manifestaram aos vereadores o desejo de que a proposta, caso não sejam feitas pelo Executivo as alterações necessárias, seja rejeitada quando for para votação no plenário da Câmara Municipal.