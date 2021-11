Livro ‘Reviver Adamantina II’ será lançado no dia 11 de novembro e trará 728 fotos históricas em 390 páginas

Está marcado para a noite do próximo dia 11 de novembro (quinta-feira) o lançamento do livro ‘Reviver Adamantina II’, de autoria do historiador João Carlos Rodrigues.

O evento ocorrerá na Biblioteca Municipal ‘Jurema Citelli’, com início às 20h e será aberto ao público. A organização informa que todas as normas de prevenção contra a Covid19 serão seguidas.

O conteúdo da nova edição da obra será completamente diferente da primeira versão. Trará desta vez, segundo o autor, 728 fotos históricas legendadas e reunidos em 390 páginas. “Considero que o Reviver Adamantina II é um complemento do I. Foi feito um trabalho de pesquisa bastante minucioso para trazer tudo diferente.

Os leitores poderão ver outras imagens e registros históricos relacionados ao desbravamento da Cidade Joia, conhecer os primeiros desbravadores, mais fatos ligados à chegada do trem e eventos culturais das décadas de 50 e 60, além de diferentes momentos que contam as mudanças na urbanização da cidade. Enfim, tem muita novidade”, ressaltou João Carlos.

O lançamento terá a participação de convidados e será transmitido ao vivo pelo Facebook do site Clikar.