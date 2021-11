Fundo Social de Solidariedade realiza Campanha do Alimento 2021

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina em parceria com entidades assistenciais do município realiza no dia 13 de novembro – sábado, a ‘Campanha do Alimento 2021’. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, açúcar, entre outros.

A ação é uma parceria entre o Fundo Social, Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, Tiro de Guerra, Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Santa Casa e as instituições: IAMA, Lar dos Velhos, Pai Nosso Lar, Ave Cristo, Vicentinos, Lar Cristão e Casa da Sopa.

No dia da arrecadação, equipes do Tiro de Guerra, da Sabesp e voluntários irão casa a casa para arrecadar os alimentos. Os produtos serão divididos pelo Fundo Social e encaminhados para entidades envolvidas.

Os alimentos serão utilizados pelas instituições e parte deles doados para as famílias atendidas por cada uma delas.

A ‘Campanha do Alimento’ é realizada anualmente, entretanto devido às restrições da pandemia da covid-19, em 2020 não foi possível à realização.