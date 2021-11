ESTAGIÁRIOS DE AGRONOMIA CONTRATADOS PELA COOPERMOTA

Em todas as etapas desenvolvidas na área acadêmica, visando entrar no mercado de trabalho após da diplomação em todos os Cursos, estão de acordo com o Projeto Pedagógico aprovado e tendo como objetivo principal a qualificação do/as aluno/a.

Entretanto, existem Cursos que exigem o Estágio como meio para a diplomação na conclusão do curso, neste caso em pauta, pode-se citar a graduação em Agronomia oferecido pela Unifai, assim, torna-se fundamental buscar um Estágio de acordo com a proposta pedagógica, bem como, conforme a escolha do/a aluno/a e assim por diante.

Tais desafios são necessários para que o/a discente possa estar em sintonia com as exigências do Mercado por meio das atividades acadêmicas executadas no Curso de Agronomia (integral), todavia, quando se consegue superar o Estágio exigido e ser contratado como Estagiário renumerado, deve-se considerar que o esforço superou as expectativas para ambos os lados.

Portanto, os/as acadêmicos/as de Agronomia, Jair Moreira de Castilho Júnior e Renan Nogueira de Castilho, fizeram por merecer a contratação como Estagiários renumerados pela Coopermota- Cooperativa Agroindustrial, tal registro faz-se necessário neste cenário atual mediado pela Pandemia.

Os mesmos, Jair e Renan, são alunos do último termo do Curso, desta forma, estão finalizando os requisitos acadêmicos por meio do Estágio obrigatório, entretanto, tendo em vista as atividades desenvolvidas neste período na Coopermota, foram contratados na condição de Estagiários remunerados.

Também, as oportunidades quanto aos estágios abrem diversas possibilidades para o aproveitamento dos futuros diplomados em Agronomia no mercado para que o profissional possa atuar em todas as áreas afins aos objetivos da sua formação acadêmica.

O curso de Agronomia da Unifai é oferecido em período Integral de 4 anos (8 semestres), bem como, no período noturno em 5 anos (10 semestres), todavia, as duas possibilidades atendem todos os requisitos exigidos quanto à formação em nível de graduação, ainda, de acordo com as novas exigências patrocinadas pelo Mercado.

De acordo com a profa. Me. Josiane Lourencetti, coordenadora, tais desafios existem para todos/as dos/as discentes, haja vista que o Mercado acaba selecionando e qualificando aqueles/as que cumprem todas as exigências pedagógicas do Curso de Agronomia.