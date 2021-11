Centro de Inovação da Educação Básica Paulista tem inauguração prevista para março de 2022

O prefeito Márcio Cardim, esteve em São Paulo na segunda-feira (8), para reunião com a coordenadora do Ciebp (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista), Débora Garofalo. Durante o encontro foi discutida a cessão de uso do espaço onde será desenvolvido o projeto, por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Adamantina.

De acordo com o projeto a Prefeitura se responsabilizará pelas adequações necessárias nas salas que serão utilizadas no Campus I da UniFai – local onde será implantado o Ciebp e a Secretaria de Educação do Estado caberá a disponibilização os equipamentos, mobiliários, além da formação e capacitação dos professores.

A equipe técnica da prefeitura já está empenhada em providenciar toda documentação necessária. A estimativa é que em março de 2022 o Centro de Inovação seja inaugurado.

O Centro de Inovação é um espaço criado pelo governo do Estado de São Paulo, que atende alunos no contra turno escolar. A proposta do Ciebp é proporcionar ao aluno, liberdade para o aprendizado, além de colocar em prática a criatividade idealizando projetos.

O programa oferece espaços para hub de inovação, computação na prática, programação descomplicada, estúdio, cultura digital, prototipagem e criatividade e prototipagem e fabricação digital.