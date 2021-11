Após rescisão de contrato com vencedora de licitação, Prefeitura volta a buscar nova administradora do vale alimentação

A ‘saga’ de encontrar uma empresa que assuma a gestão do vale alimentação dos servidores públicos municipais continua. Isto porque, no dia 15 de julho deste ano a Prefeitura de Adamantina rompeu o contrato com a até então prestadora do serviço, e, no último dia 4 de novembro, publicou no Diário do Oeste edital de rescisão do contrato com a Sindplus Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobranças Eireli, vencedora do processo licitatório nº 103/2021 em vigência desde o dia 16 de agosto e prazo de duração de 12 meses, no montante de R$ 4.433.045,76.

Apesar de o segundo cancelamento ter sido considerado ‘amigável’, o motivo não foi especificado pelo Poder Executivo. E em decorrência da decisão, neste mês de novembro, o valor do benefício foi novamente depositado na conta dos 1.170 funcionários municipais.

O edital divulgado no Diário revela que a empresa que ficou na terceira colocação no certame anterior, a Verocheque Refeições Ltda., tem interesse em assumir a prestação do serviço. Diante da manifestação feita à Prefeitura, foi marcada para a manhã (8h30) do dia 18 de novembro nova sessão licitatória para apresentação de proposta/documentação e abertura de envelopes, na modalidade pregão presencial. O que pode resolver a pendência ligada à gestão do vale alimentação dos servidores que já se arrasta por pelo menos três meses.