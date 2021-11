ACE, Sincomércio e Prefeitura estudam premiar estabelecimentos que adotarem decoração natalina

Além da decoração natalina instalada nas principais avenidas e espaços públicos, Adamantina pode ter o comércio (estabelecimentos) enfeitado neste ano.

Esta é uma proposta que está sendo estudada em parceria entre a Associação Comercial e Empresarial, o Sindicato do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista e a Prefeitura do Município.

O assunto começou a ser debatido em uma reunião entre o presidente da ACE, Ricardo Haddad, o presidente do Sincomercio, Sergio Vanderlei e o prefeito Márcio Cardim (DEM). A ideia, ainda em fase de formatação para avaliação da viabilidade, é criar uma campanha para este final de ano que incentive e premie os empresários que adotarem uma decoração natalina diferenciada nos seus estabelecimentos.

“Seria uma espécie de concurso com premiação em dinheiro aos ganhadores, que seriam apontados após uma seleção com base nos critérios prédefinidos, como ornamentação da fachada, vitrinismo, entre outros”, explicou Haddad à reportagem do Folha Regional.

Os representantes das entidades envolvidas ressaltaram que o maior objetivo é incentivar as empresas a também contribuírem para que a cidade esteja ainda mais bonita no clima de Natal, o que com certeza atrairá um número maior de consumidores para ver e, consequentemente, fazer suas compras no comércio local. “Estamos ainda em fase de formatação e estudo, mas esperamos conseguir viabilizar e concretizar essa novidade”, disseram.