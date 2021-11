Semana de Publicidade e Design na unifai

Divisão de Comunicação da Unifai

Pode-se afirmar que neste cenário atual meidado pelas denominadas Convergências Midiáticas em todas as áreas do Mercado, estão conectadas com as novas propostas patrocinadas pelos avanços e conquistas tecnológicas em tempo de pós-globalização organizacional.

Tais considerações são necessárias neste contexto plural para as diretrizes acadêmicas por meio do Ensino, ainda, faz-se necessário inserir o aprendizado em sala de aula com as exigências do Mercado, bem como, proporcionar aos discentes dos Cursos uma aproximação com Profissionais que atuam em áreas afins quanto a proposta acadêmica.

Portanto, aproveitando tal opção e buscando os fatos que estão ocorrendo nas áreas da Publicidade e Design, estará acontecendo nesta semana, entre os dias 8 e 12, das 19H20 às 21h, a Semana de Publicidade e Design da Unifai.

A proposta desta Semana Acadêmica está sintonizada com as denominadas estratégias desenvolvidas no Mercado em tempo de Redes Sociais na perspectiva do desenvolvimento digital para os discentes dos cursos dos respectivos Cursos.

Os temas que serão desenvolvidos estão sincronizados em ritmo de Experiência profissional no Mercado em nível Glocal, ou seja, do Global para o Local neste cenário de Pandemia, todavia, os/as Convidados/as desta Semana estão em convergência com as novas propostas focadas no Design e na Publicidade.

Nesta segunda-feira, o debate será com o tema, a saber: Design Thinking e o convidado será Matheus Monteiro (ETEC/CEETEPS/UNOESTE), tendo em vista a importância deste debate para os futuros Desginers e Publcitários/as da Unifai.

Também, deve-se registrar que a Semana estará sendo veiculada pelas respectivas plataformas utilizadas pela instituição, portanto, além dos discentes, docentes e funcionários, outros/as interessados/as terão acesso as Palestras e debates com os/as convidados/as.

Além dos cursos envolvidos nesta semana, Design e Publicidade, torna-se mais do que interessante que a participação possa ser Interdisciplinar, neste caso, sendo possível a participação dos outros Cursos com alunos/as e professores/as.

O Encerramento da Semana serpa na sexta-feira, 12, tendo como convidado um diplomado em Publicidade & Propaganda pela Fai/Unifai, Vinicius Nenartavis (direto da Austrália) com o tema: Uma Conversa sobre Fotografia.

As atividades desenvolvidas nestes cinco dias por meio de palestras e debates com discentes e docentes dos cursos de Design e Publicidade & Propagan da Unifai, reforçam a importância da pluralidade do conhecimento das áreas em busca do mesmo objetivo mercadológico na perspectiva da Academia.