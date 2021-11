Pela primeira vez, Estado de SP não registra nenhum óbito por COVID-19

O Estado de São Paulo não registrou nenhum óbito de Covid-19 nesta segunda-feira (8). Entre os casos há 359 novos, totalizando 4.413.241 desde o início da pandemia. O total de óbitos é de 152.527.

Habitualmente durante as segundas-feiras os dados divulgados são abaixo da média semanal, já que os municípios registram os óbitos no sistema oficial Sivep-gripe durante o domingo. No entanto, desde que a primeira morte pelo novo coronavírus foi registrada no estado em março de 2020, este fato ainda não havia acontecido nenhuma vez.

Entre o total de casos, 4.242.148 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 456.344 foram internados e receberam alta hospitalar.

Há 3.011 pacientes internados em todo o território, sendo 1.375 em unidades de Terapia Intensiva e 1.636 em enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 24,5% e na Grande São Paulo é de 31,3%.

O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Dados atualizados em 08/11/2021 – 15h