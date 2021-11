MIX POTATO agora em Adamantina

A Mix Potato chegou em Adamantina para agradar os amantes da batata recheada mais famosa do Brasil.

Instalada na rua Osvaldo Cruz, 369 – centro da Cidade Joia, a empresa oferece a qualidade e o sabor inigualável da batata com várias opções de recheio.

Entre os opcionais oferecidos no cardápio estão: salsicha ao molho com milho, calabresa com queijo, carne seca com requeijão, bolonhesa, strogonoff de frango, frango com requeijão, frango desfiado, strogonoff de carne, lombo, bacon, light e outros.

O público infantil também pode optar pelas batatas kids, em tamanho menor. Bebidas podem ser solicitadas no cardápio Mix Potato.

Os pedidos podem ser feitos via telefone: (18) 99697-8008 ou presencialmente.

As entregas ocorrem em Adamantina e Lucélia através do delivery. Então, aproveite! Para que deixar para amanhã a batata que você pode comer ainda hoje? Mix Potato, atendendo das 18h às 23h.