Construção das 369 casas tem licitação aberta para contratação de empresa especializada

O processo licitatório para contratação de empresas especializada na construção das 369 casas que formarão o empreendimento ‘Naur Bellusci’ marca basicamente o último passo antes do início das obras.

De acordo com informações da Prefeitura de Adamantina, o certame já se encontra aberto para que empreiteiras interessadas manifestem a participação.

O novo residencial será implantado na área de 196.587 metros quadrados localizada no bairro Córrego do Rancho na margem da vicinal José Maria da Silva que liga Adamantina a Mariápolis.

Do total de moradias projetadas, 130 serão de interesse social com menor preço de parcela de financiamento.

A Prefeitura já recebeu a aprovação da Secretaria Estadual de Habitação para vincular o empreendimento ao o Programa Nossa Casa, que configura a parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal por meio do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e da iniciativa privada para a execução das obras.

O convênio também foi firmado entre o Município e o Estado juntamente com a alienação do imóvel municipal, onde as unidades serão implantadas. Inclusive, no mês passado (outubro), o prefeito Márcio Cardim participou, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do lançamento do ‘Nossa Casa’.

A data agendada para realização da licitação, com a entrega das propostas pelas empresas interessadas, é 6 de dezembro.

Ainda segundo a Prefeitura, o edital relativo ao certame pode ser acessado no site www.adamantina. sp.gov.br. Mais informações podem ser buscadas nos telefones 3502 9045 ou 3502 9010.

Cardim destacou em entrevista a TV Folha Regional que a construção dessas moradias é, se não o maior, um dos principais projetos a serem viabilizados e iniciados neste primeiro ano do mandato 2021/2024.

“A importância de conseguirmos começar a concretizar este sonho, da nossa Administração e de centenas de famílias adamantinenses que serão beneficiadas, fez com que trabalhássemos incansavelmente para chegar a este momento. E valeu a pena, porque agora temos a certeza que o início das obras se tornará realidade”.