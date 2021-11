Homem morre prensado por caminhão

Acidente aconteceu neste domingo (07), envolvendo o veículo de trabalho do próprio motorista

Um homem de 46 anos, M.R., motorista, morreu em acidente no início da tarde deste domingo (07), em Lucélia, pela Avenida José Silveira Mendonça, antiga Avenida Progresso, na entrada da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista estacionou o caminhão, bitrem, com o qual trabalhava, desceu do veículo e ao verificar alguma coisa na frente do mesmo, por motivos a serem investigados, o caminhão se moveu em sua direção, vindo a prensá-lo contra a traseira de outro bitrem que estava estacionado à frente.

O motorista foi socorrido rapidamente, conduzido ao Pronto-socorro da Santa Casa de Lucélia, porém, já deu entrada em óbito.

Atenderam a ocorrência, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e ambulâncias do serviço de saúde do município.