Homem morre afogado em pesqueiro

Foi localizado na manhã deste domingo (07), um corpo boiando em uma represa de um pesqueiro localizado na vicinal que liga Tupã ao Distrito de Parnaso. De acordo com as primeiras informações funcionários do local chegaram e avistaram o corpo na represa.

O corpo de bombeiros de Tupã foi acionado, e deslocou para o atendimento uma unidade de resgate e um caminhão auto bomba e salvamento, mas ao chegar constataram que a vitima estava sem vida.

A policia militar foi acionada para o local, sendo que os cabos Rogerio Silva e Ribeiro registraram o boletim de ocorrência. A Pericia Técnica do instituto de Criminalística esteve no local para determinar a causa do afogamento. A principal suspeita é de que a vitima seja Manoel Baptista da silva, que estava pescando no local na tarde de ontem, e desde então estava desaparecido.

O corpo foi levado ao IML de tupã onde será realizado o reconhecimento oficial. A Policia Civil vai investigar o caso.