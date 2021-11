Após perseguição na SP-294, homem é preso por tráfico de drogas em Adamantina

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Adamantina na tarde deste sábado (6), por volta das 13h40, em flagrante de tráfico de drogas. A abordagem ao traficante foi na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do km 590, em Adamantina. Foram apreendidas mais de 50 porções de droga, entre crack, cocaína e maconha.

De acordo com a PM, a operação se deu durante patrulhamento ostensivo preventivo pela cidade de Adamantina, na altura do bairro Parque dos Lagos.

Em posse de várias informações em dias anteriores de que o suspeito estaria na prática do tráfico de drogas, e que neste dia estaria indo buscar drogas na cidade de Osvaldo Cruz, a PM intensificou o patrulhamento pelas entradas da cidade, com vista a abordar o veículo GM Astra, na cor azul, usado pelo homem.

Na observação o policiamento identificou a aproximação do automóvel conduzido pelo suspeito, sendo dado sinal de parada, que não foi obedecido pelo mesmo. A partir de então os policiais iniciaram acompanhamento pela rodovia.

Segundo a PM, por várias vezes o suspeito tentou forçar ultrapassagens, também jogando o veículo na contramão de direção. Após, o condutos fez um conversão em alta velocidade, retornando em sentido à cidade de Lucélia.

Durante acompanhamento, de acordo com a PM, o suspeito dispensou uma embalagem de plástico, branca, pela janela do passageiro, e continuou a se evadir por alguns quilômetros parando mais a frente, onde desceu do veículo e tentou empreender fuga a pé, sendo acompanhado pela equipe, resistindo à abordagem. Porém foi contido, e durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

Na vistoria veicular os policiais localizaram um aparelho celular e a quantia de R$ 38, sendo constatado vestígios de um pó branco no banco do automóvel.

Com apoio das demais equipes policiais foi realizada uma varredura pelo trajeto, onde pela mata próximo do acostamento foi localizada a embalagem dispensada pelo suspeito, com 39 porções de maconha, 7 invólucros com cocaína e 5 invólucros com crack.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem sob acusação de tráfico de drogas. O caso foi apresentado pela PM à Polícia Civil, que manteve sua prisão, ficando o mesmo detido, à disposição da Justiça.