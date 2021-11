Videoconferência no Curso de Design da Unifai

No dia 4, quinta-feira, ocorreu por meio de videoconferência um diálogo entre os discentes do IV Termo do Curso de Design da UNIFAI com Fabiano Burgos para uma aproximação entre a Teoria e o Mercado em tempo de Pandemia.

Burgos é diplomado em Desenho Industrial pela FAI e desenvolve atividades relacionadas com a criação artesanal com utilização de madeiras diversas em benefício do bem estar social.

De acordo com o mesmo, trata-se de um compromisso visando o aproveitamento das madeiras descartadas pela comunidade e empresas, portanto, Fabiano busca aproveitar o material para desenvolver o seu trabalho de acordo com a sua marca pessoal em benefício dos clientes em geral.

Deve-se registrar que a preocupação de Burgos como Designer está em sintonia com a preservação do meio ambiente, bem como, seguindo todas as normas previstas pela Legislação vigente na área, portanto, trata-se de um trabalho de inovação com responsabilidade ambiental.

Para o professor Sérgio Barbosa, responsável pela disciplina de Introdução ao Marketing da turma do IV Termo de Design da Unifai, a participação do Designer Burgos atendeu as exigências pedagógicas mediadas pelo Plano de Ensino, tendo em vista que o convidado “apresentou diversas possibilidades para os alunos e alunas de acordo com as estratégias patrocinadas pelas ações de marketing”.

Também, Burgos abordou a formação acadêmica no curso de Desenho Industrial da FAI/Unifai (Turma/2.016), enfatizando diversas disciplinas como referências para o desenvolvimento das atividades no mercado, ainda, destacando a qualificação dos Docentes responsáveis pelas disciplinas nos quatro anos do curso.

Desta forma, tais atividades e proposta do Curso de DI proporcionaram para Burgos, diversas descobertas criativas por meio da reflexão crítica que resultaram na finalização do TCC para uma intermediação entre a Teoria da academia e a práxis visando o Mercado.

Portanto, deve-se registrar que tal proposta vem de encontro nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão Comunitária, pois, acaba envolvendo diversas atividades em benefício dos discentes que estão no início da formação acadêmica.