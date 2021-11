História e Psicologia da UniFAI recebem quatro estrelas no Guia da Faculdade 2021

Os cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) novamente tiveram sua qualidade reconhecida pelo Guia da Faculdade, levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Quero Educação.

As graduações em História e Psicologia receberam as maiores notas da UniFAI na avaliação, que foi divulgada no dia 24 de outubro. Eles foram classificados com quatro estrelas (muito bom). Todos os demais cursos da Instituição avaliados foram “estrelados”.

“As quatro estrelas recebidas pelo curso de Psicologia da UniFAI são o resultado do trabalho desenvolvido por discentes e docentes na construção de uma formação de qualidade, que integre práticas psicológicas condizentes com as demandas sociais. Agradecemos à nossa Instituição de ensino por todo o apoio provido ao curso, sempre possibilitando que esta formação seja um diferencial para o mercado de trabalho”, agradeceu a coordenadora do curso de Psicologia, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta.

“Esse reconhecimento do selo estrelado reforça o compromisso com a qualidade e a qualificação profissional dos acadêmicos. Agradeço o empenho de todos os envolvidos com o curso de História: direção, docentes e discentes, isso só confirma o nosso nível de qualidade de ensino”, comemorou a coordenadora do curso de História, Prof.ª Ma. Siomara Ladeia Marinho.

Os demais 15 cursos foram classificados com três estrelas: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Direito, Educação Física (graduação e licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Matemática, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Pedagogia.

“A competência profissional e acadêmica da UniFAI é confirmada pelos resultados dos cursos que receberam notas 3 e 4 no Guia do Estudante. Gostaria de parabenizar a todos os alunos, professores e servidores técnicos administrativos pelo empenho e dedicação, pois essas conquistas são motivo de orgulho. Este indicador de qualidade representa a excelência dos nossos cursos e é o resultado do comprometimento de todo o corpo docente, discente e funcionários da nossa Instituição. A jornada continua e com ela novos desafios virão”, completou o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

O Guia

Fruto de uma parceria firmada no fim de 2018, o Guia da Faculdade analisou mais de 16 mil cursos de bacharelado e de licenciatura devidamente cadastrados no Ministério da Educação (MEC) e com pelo menos uma turma formada. A análise, utilizou a metodologia “avaliação por pares”, que contou com a participação voluntária de 9.225 professores universitários, que responderam a questionários de avaliação de mais de 16 mil cursos superiores em 1.909 instituições do Brasil.

Os critérios de avaliação levam em consideração o projeto pedagógico do curso, o corpo docente e a infraestrutura. A partir destes três eixos e de indicadores específicos, cada curso recebeu de 1 a 5 estrelas, atribuídas a partir dos conceitos de qualidade que resultaram da análise feita por seis professores.

O resultado numérico final é transformado em estrelas de acordo com as seguintes faixas de conversão: entre 5 e 4,50 – 5 estrelas (excelente); menor que 4,50 a 3,50 – 4 estrelas (muito bom); menor que 3,50 a 2,50 – 3 estrelas (bom); menor que 2,50 – não estrelado. Um curso só pode ganhar ou perder 1 estrela de um ano para o outro da avaliação.