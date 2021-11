Artistas cancelam shows em luto pela morte de Marília Mendonça

Vários artistas cancelaram shows que fariam pelo Brasil em luto pela morte da cantora Marília Mendonça, 26, em um acidente aéreo, nesta sexta-feira (5). O avião que transportava a cantora caiu em Piedade de Caratinga (309 km de Belo Horizonte). Alguns dos artistas trocaram as fotos nos perfis nas redes sociais por uma imagem preta em sinal de luto.

Maiara e Maraisa, que tinham preparado juntas com Marília a turnê As Patroas para 2022, cancelaram todos os shows. Elas compartilharam o comunicado do escritório que gerencia a carreira delas e de outros artistas, como Marília Mendonça. Na legenda elas escreveram; “Luto”.

O cantor Rodolffo, da dupla com Israel, compartilhou nos stories do Instagram comunicados do cancelamento dos shows marcados neste final de semana. Eles publicaram, inclusive, uma nota conjunta com a casa de shows Vila Country, em São Paulo, falando do cancelamento.

“Estamos consternados com as notícias e desejamos muita força para a família e equipe da nossa querida amiga Marília Mendonça, seu produtor Henrique Bahia e de todos que se foram nessa tragédia.” “Informamos que todos os shows de Israel e Rodolffo que estavam marcados para este final de semana, dias 6 e 7 de novembro, serão adiados. Em breve, divulgaremos novas datas”, diz o comunicado dos cantores.

O cantor Gusttavo Lima cancelou os shows que faria em Santarém, nesta sexta-feira (5), em Itaituba, no sábado (6) , ambas no Pará. Segundo o artista, novas datas para essas apresentações serão divulgadas em breve. “Nossos mais sinceros e profundos sentimentos a todos familiares, amigos, equipe e fãs da nossa eterna rainha, Marília Mendonça”, diz Gusttavo Lima, em comunicado.

A dupla Hugo e Guilherme também divulgou, em nota, que “por motivo de força maior, em razão do falecimento da cantora Marília Mendonça, os shows que seriam realizados neste fim de semana estão cancelados.” Segundo a dupla, em breve serão divulgadas as datas dos shows que fariam nas cidades de Passo Fundo e Ijuí, no Rio Grande do Sul, e Capinzal, em Santa Catarina. “Neste momento de tristeza, deixamos os nossos pêsames a todos os familiares, amigos e fãs da querida Marília Mendonça.”

A dupla Jorge e Mateus compartilhou no Instagram uma mensagem informando que devido “a fatalidade com a cantora Marília Mendonça e equipe” adiou todos os shows neste fim de semana. As apresentações aconteceriam em Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. “Aos familiares, amigos e fãs, recebam nossas vibrações de amor e conforto. Desejamos nossos sinceros sentimentos!”