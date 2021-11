Homem é multado em R$ 18 mil em Adamantina por manter aves em gaiola dentro de porta-malas de carro

Um homem de 62 anos foi multado em R$ 18 mil por maus-tratos a canários-do-reino, em Adamantina, nesta quinta-feira (4). As aves estavam em uma gaiola pequena dentro do porta-malas de um carro.

Após uma denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) maus-tratos a animal doméstico no bairro Centro, uma equipe da Polícia Ambiental foi ao endereço indicado.

Na casa, a equipe constatou que o envolvido, um homem de 62 anos, mantinha seis canários-do-reino em uma gaiola pequena dentro do porta-malas de um veículo que estava trancado e estacionado no endereço. Segundo a polícia, o termômetro do painel da viatura marcava 32 °C.

O proprietário do veículo informou ter comprado as aves em Flórida Paulista e ao deslocar para a sua residência parou no banco, onde permaneceu na fila aguardando ser atendido.

Ao retirar as aves do porta-malas elas demonstram visível cansaço devido a alta temperatura. Os animais se recuperaram depois de algumas horas na sombra e ingestão de água.

A perícia foi acionada e esteve no local.