Guarani Capaz/Selar goleia e vai decidir vaga para final do estado contra o Grêmio Prudente

As categorias de base do Guarani Capaz/Selar entraram em campo nessa última quinta-feira (04/11) em partida válida pelo Campeonato Estadual de Futebol, jogando sobre seus domínios, a equipe Adamantinense aplicou duas goleadas, categoria Sub-11 venceu pelo placar de 13 a 0, já na categoria Sub-15 venceu pelo placar de 4 a 0 ambas as categorias o duelo foi contra a equipe de Osvaldo Cruz, com esses dois resultados a equipe chega uma marca história de 20 jogos invictos em todas as categorias jogando em Adamantina.

O próximo compromisso do Guarani Capaz/ Selar esta marcado para o dia 06 (sábado) a partir das 08h no estádio Caetano Peretti em Presidente Prudente, contra as categorias de base do Grêmio Prudente, no qual a equipe Adamantinense joga com a vantagem de um empate nas categorias Sub-11 e Sub-15, já na categoria Sub-13 somente a vitória interessa para Adamantina, lembrando que o ganhador desses jogos irão disputar a fase final do Campeonato Estadual de futebol que esta marcada para os dias 09 a 15 de Dezembro nas cidades de Dois Córregos e Américo Brasiliense.