Com profissionais sobrecarregados, contratação de psicólogos para unidade de saúde é cobrada na Câmara

Foi reivindicada na última sessão ordinária da Câmara Municipal a tomada de providência para contratação urgente de psicólogos para atendimento da população na Unidade Básica de Saúde ‘Clóvis de Oliveira Marinho’, localizado entre a Vila Cicma e o centro da cidade.

Direcionada ao prefeito Márcio Cardim (DEM) e ao secretário municipal de saúde Gustavo Rufino, a Indicação nº 754/21 é de autoria do vereador Hélio Santos (PL) e, conjunto com o presidente do Legislativo Paulo Cervelheira (PV).

“Segundo informações, apenas dois profissionais estão prestando serviço atualmente naquela UBS. E conforme depoimentos de pacientes assistidos naquele local, trata-se de dois respeitáveis servidores municipais e desempenham exemplar trabalho, mas estão sobrecarregados pela grande demanda de atendimentos existente dessa natureza”, reportaram os vereadores.

Diante da situação relatada, Hélio e Paulo então enfatizaram que ‘urge ampliar o quadro de psicólogos para atender de forma integral a população.

A Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada ao prefeito e ao secretário para ciência e análise.