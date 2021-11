ARTIGO: PROVÍNCIA, BO.DO.QUIO E PANDEMIA…

“Quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos dois é burro.” (Mario Quintana)

Sérgio Barbosa (*)

Tudo indica que nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA tudo pode ocorrer daqui pra frente em tempo de PANDEMIA, haja vista as NOVAS DIRETRIZES do BOZZODORIA com apoio de EL BO.DO.QUIO PROVINCIANO quanto ao cenário atual…

Portanto, entendo que o LEGISLATIVO deve continuar em ESTADO DE ALERTA para fazer frente aos DESENCONTROS patrocinados pelo PODER PÚBLICO com sua turma de ALOPRADOS…

Além das IDAS e VINDAS com isto e mais aquilo mediado pela PANDEMIA, está pendente a CRIAÇÃO da tal SECRETARIA não sei do quê e muito menos qual o OBJETIVO disto ou daquilo em tempo de CORTES FINANCEIROS em nome disto ou daquilo…

Entretanto, tudo indica que apenas o outro lado de um mesmo lado pode RESPONDER tais dúvidas, haja vista que o PODER continua o mesmo de sempre nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Porém, as denominadas CARTAS estão sendo JOGADAS (sic), ou seja, as TROCAS NADA SIMBÓLICAS continuam agitando todos os lados em nome dos interesses de sempre, assim, cada qual deve procurar pelas suas FONTES para outras INFORMAÇÕES…

Não se pode deixar de lado que o tal do BOZZODORIA está JOGANDO como sempre neste CENÁRIO, neste caso, de um ESTADO que se faz de conta, tal qual a PROVÍCIA e o PAÍS…

Por isso, TODO CUIDADO É POUCO nas áreas MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL, tendo em vista que TÁ TUDO DOMINADO pelas MENTES BOVINAS que continuam seguindo o BERRANTE do COISO com suas COISAS…

Mesmo assim, afirma o dito popular que a ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE, ainda, pode ser que exista uma LUZ NESTE FINAL DE TÚNEL e outras frases para isto ou aquilo…

Entretanto, faz-se necessário usar e abusar das INTERROGAÇÕES e DÚVIDAS quanto ao CENÁRIO PROVINCIANO, considerando que EL BO.DO.QUIO continua agitando FATOS para tentar levar adiante isto ou aquilo, porém, fica outra máxima registrada, a saber: É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR…

Neste contexto PLURAL para a MINORIA e SINGULAR para a MAIORIA, torna-se fundamental a PARTICIPAÇÃO da comunidade provinciana em atividades afins ao BEM ESTAR nas esferas do SOCIAL, da ECONOMIA, do LAZER, da POLÍTICA etc…

Pra não esquecer que SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR ou QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]