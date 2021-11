Secretaria de Cultura e Turismo divulga programação de novembro

De exposições aos teatros, passando por uma agenda completa para celebração da Semana da Consciência Negra, programação se destaca pela diversidade

Um dos setores mais atingidos pelas medidas de isolamento social para conter a disseminação da covid-19 no país, a cultura terá um relevante protagonismo socioeconômico durante esta retomada de pós-pandemia, haja visto que em um período de normalidade os shows, teatros, apresentações musicais e tantas outras formas de manifestações artísticas já eram considerados como contrapeso ao estresse e às pressões da vida contemporânea, agora, com todos os impactos deste momento, tem papel primordial na recuperação do bem-estar coletivo.

Entendendo a importância do setor para população, e principalmente para os artistas, artesões, músicos e outros munícipes que sobrevivem da economia criativa, a Secretaria de Cultura de Turismo de Adamantina atua para proporcionar atividades das mais diversas expressões. Para isso, retoma a programação mensal, com conteúdo que aproxima, agrega, debate e proporciona conhecimento e informação.

Conforme o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, as ações trazem impactos significativos na vida da comunidade, já que envolvem um setor fortemente atingido pelas restrições dos últimos 18 meses.

“Nós, como poder público, temos que zelar pela população, promovendo ações de controle epidemiológico, mas, também, oferecendo possibilidades para construção de novas rendas, no desenvolvimento de novas formas de auxiliar a sobrevida das famílias. Mais do que um evento, a cultura é social. Constrói valores, e hoje vai além contribuindo por meio da economia criativa para incremento do rendimento domiciliar”, enfatiza.

Para este mês de novembro, a programação da Secretaria de Cultura e Turismo ressalta a importância dos valores culturais, desde a questão socioeconômica até de dar visibilidade para as mais diversas tradições e movimentos que constroem o cotidiano da cidade.

PRIMEIRA SEMANA DE ATIVIDADES

As atividades têm inicio já na próxima terça-feira (9), com a exposição do artista plástico Koti na Biblioteca Pública Jurema Citeli. A exposição, que segue até dia 12, poderá ser visitada das 9h às 17h. Ainda, no dia 9, haverá vernissage das 19h às 21h.

No dia 13, o Anfiteatro Fernando Paloni recebe, às 20h, a peça teatral ‘A morte do funcionário’, de Anton Tcheknov com Mênades & Sátiros Cia.

No dia seguinte, em 14 de novembro, haverá Encontro de Violeiros na Estação Recreio, das 10h às 13h. Na mesma data, mas no Parque Caldeira, a Feira Camaleão reúne artistas, artesãos, músicos e empreendedores das 14h às 20h.

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Para a Semana da Consciência Negra, celebrada de 15 a 26 de novembro, a Secretaria de Cultura e Turismo construiu uma agenda que representasse o movimento como um todo.

No dia 15, feriado, haverá Festival Hip Hop no Parque dos Pioneiros, das 14h às 21h. De 16 a 19, a fotógrafa Maila Alves promove a exposição ‘Ancestral’, também na Biblioteca, das 9h às 17h. Vernissage: terça-feira (dia 16), das 19h às 21h.

Em 17 de novembro, o talk show Café com Rendas, conduzido por Meire Cunha, presidente do Conselho Municipal de Cultura, debate o tema ‘Racismo estrutural x resiliência’ às 20h. O encontro é presencial no Anfiteatro Fernando Paloni e transmitido pelas redes sociais da pasta.

Um vídeo produzido pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) será disponibilizado também nas redes sociais da Secretaria de Cultura, às 16h, com Alliblack – Toda preta quer paz.

A Biblioteca recebe ainda uma roda de samba, no dia 19, das 17h às 19h. E, o ginásio de esportes Carlos Santana Bueno (Navarro), será sede de um encontro de capoeira e maculelê no dia 20, das 13h às 19h.

Fechando a programação da Semana da Consciência Negra, de 23 a 26 de novembro ocorre a exposição ‘Quebrando Tabus com Axé’, na Biblioteca, das 9h às 17h. Vernissage: terça-feira (dia 23), das 19h às 21h.

PROGRAMAÇÃO SEGUE ATÉ FIM DO MÊS

O mês de novembro contará ainda com outras atividades, que, mesmo com o fim das restrições sanitárias impostas pelo Governo do Estado, serão seguidas para a preservação da saúde da coletividade, como uso obrigatório de máscara de proteção facial.

Marcado o início dos festejos natalinos, as luzes que iluminam a decoração espalhada em diversos pontos da cidade serão acesas no dia 21, às 18h, no Parque dos Pioneiros. Haverá apresentação do Concerto Itinerante Proac.

No dia 25, um encontro na Biblioteca, às 19h30, reúne o melhor da Proza, Café e Viola. No dia 28, mais uma apresentação teatral: Maria Peregrina, texto de Luis Alberto de Abreu, com Associação Cultural Soarte. O espetáculo será no Parque dos Pioneiros, às 16h.

A Secretaria de Cultura de Turismo desenvolverá ainda, uma vez ao mês, o projeto Cine Arte. A primeira apresentação e debate será do filme ‘A Festa de Babette’, que tem a direção de Gabriel Axel (Dinamarca, 1987), no Anfiteatro Fernando Paloni, às 19h30.

E, finalizando a programação de novembro, acontece no dia 30, às 10h, o encontro com entidades e associações de bairros para definição do Calendário Municipal de Eventos 2022, no Anfiteatro.

“Contamos com a participação e apoio aos nossos talentos por parte da comunidade adamantinense”, finaliza Sérgio Vanderlei.