Prefeitura de Adamantina protocola Plano de Trabalho para a Regionalização e Integralização da Saúde na Microrregião

A Prefeitura de Adamantina protocolou nesta quinta-feira (4), o Plano de Trabalho para a Regionalização e Integralização da Saúde na Microrregião de Adamantina. O documento entregue ao deputado estadual Mauro Bragato solicita apoio junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde.

O Plano de Trabalho foi elaborado em parceria com as prefeituras de Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Sagres, Salmourão, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista e Câmaras Municipais. O projeto também conta com a parceria do Centro Universitário de Adamantina – UniFai e da Santa Casa de Misericórdia do município.

Participaram da reunião em Presidente Prudente, no gabinete do deputado Mauro Bragato, o prefeito Márcio Cardim, a secretaria de gabinete Luciana Pereira, o secretário de saúde Gustavo Taniguchi, o gestor da Santa Casa de Adamantina Frei Mateus e o administrador da entidade, Renato Sobral. Além do assessor do deputado Mauro Bragato, Kleber Bragato.