Extensão faz visita a escolas e entrega brindes a alunos impedidos de vir à Mostra de Profissões por causa de vendaval

A Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) entregou, nas últimas semanas de outubro, os brindes referentes à 13ª Mostra de Profissões aos alunos de Ensino Médio das escolas que não puderam vir no último dia do evento por conta do vendaval que atingiu a região e forçou o cancelamento da visita, em 1º de outubro.

O coordenador de Extensão da Área de Exatas e Agrárias da UniFAI, Prof. Me. João Paulo Gelamos, visitou dez escolas nas cidades de Adamantina, Inúbia Paulista, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Pauliceia, Pracinha e São João do Pau d’Alho e deixou aos cuidados de coordenadores e diretores os kits de brindes contendo uma ecobag com uma squeeze e um porta-celular cada.

“Aproveitamos para entregar, também, os brindes sorteados para os alunos que se inscreveram no Vestibular 2022 da Instituição”, disse Gelamos. No primeiro dia foi sorteada uma bicicleta de 18 marchas, que saiu para Jaine Fernanda Ravazzi de Oliveira, de Adamantina; no segundo dia o prêmio foi um Kindle, sorteado para Gabriel Moreira Santos, de Ouro Verde; no terceiro, um Smartphone, para Rayane Menezes Toledo Costa, de Parapuã; e, no último dia, um notebook, cujo contemplado foi Marcos Vinícius Morais Belmonte, de Mariápolis.

“Essa entrega foi de grande valia, na medida em que se acolhe alunos, professores, coordenadores e diretores que infelizmente não puderam abrilhantar tal evento. Solidários a estes, a Pró-Reitoria de Extensão sentiu-se na obrigação de retribuir o aceite ao convite do evento de forma tão prestativa, fora o agradável acolhimento por nós recebidos em cada escola”, comentou o coordenador.

Balanço

A 13ª edição da Mostra de Profissões da UniFAI foi realizada de 28 de setembro a 1º de outubro de forma semipresencial nas dependências dos câmpus II e III.

Esse foi o primeiro grande evento semipresencial após as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e, por essa razão, todas as medidas de segurança sanitária, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS) foram seguidas, como a utilização de máscaras de proteção facial por todos ao longo de todo o evento, distanciamento social e o uso de álcool em gel a 70% para higienização das mãos. Os locais visitados também foram sanitizados antes e depois das visitas.

Mais de 1,1 mil visitantes, de 43 escolas de 18 cidades da região, passaram pela UniFAI ao longo dos três primeiros dias do evento. Os alunos foram divididos por períodos e em turmas pequenas para cada sala a fim de receber informações sobre os mais de 30 cursos de graduação nas áreas de Humanas, de Exatas e Agrárias, de Biológicas e da Saúde e de Medicina oferecidos pela Instituição.

Além das informações sobre as profissões e os cursos de graduação, os visitantes puderam conhecer a estrutura da UniFAI em laboratórios e salas de aula.

Quem não veio presencialmente pôde acompanhar transmissões ao vivo pelos canais da UniFAI no YouTube e no Facebook.