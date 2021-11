Criação de novo Distrito Industrial pela Prefeitura tem investimento previsto de R$ 5 milhões e 170 lotes

O novo Distrito Industrial, Comercial e de Serviços que está sendo projetado pela Prefeitura de Adamantina deverá ter o investimento de R$ 5 milhões, de acordo com informação passada à TV Folha Regional pelo prefeito Márcio Cardim (DEM) durante a entrevista concedida na manhã da última segunda-feira (25).

O chefe do executivo lembrou que o projeto de lei já foi aprovado pelo Poder Legislativo para a criação com recursos provenientes do financiamento contratado pela Prefeitura junto a Desenvolve SP.

“Já temos uma área em estudo, na margem da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próxima ao trevo com a Rodovia Plácido Rocha que dá acesso ao bairro Lagoa Seca. Estamos em contato com o proprietário e o projeto está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento”, informou Cardim.

A previsão é que o futuro Distrito disponibilize cerca de 170 lotes para instalação de empresas com terrenos com aproximadamente 1.000 metros quadrados. “Com isso poderemos oferecer oportunidade para ampliação de empresas da nossa cidade, bem como atrair empresas de outras cidades para se instalarem em Adamantina”, concluiu o prefeito.