Quina tem nova regra e promete prêmios maiores a partir de novembro

A Quina tem uma nova regra de distribuição da premiação desde a última segunda-feira (1º). Os concursos com final 5 receberão um percentual a mais do valor arrecadado com os jogos, o que vai permitir que os ganhadores recebam prêmios ainda maiores.

O percentual de arrecadação para o prêmio principal – isto é, para jogos com cinco acertos – será mantido em 35%, com exceção dos concursos com final 5, que, além desse percentual, também passam a receber 15% do valor arrecadado nos concursos anteriores.