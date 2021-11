Polícia Militar abre inscrições para concurso público de soldado; são 2,7 mil vagas disponíveis

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos; ter idade máxima de 30 anos; ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher e 160 cm, se homem; possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo; possuir higidez física e mental; possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo; estar quite com as obrigações eleitorais; estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos dois últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente; ter concluído o ensino médio; ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”; e entre outros requisitos presente no edital.

De acordo com o edital, a remuneração básica inicial para o cargo de é de R$ 3.360,33, correspondente a padrão no valor de R$ 1.287,33; regime especial de trabalho policial no valor de R$ 1.287,33 e insalubridade no valor de R$ 785,67.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de dezembro, pela internet.

Adamantina

A Faculdade de Tecnologia de Adamantina (Fatec) abriu vagas para dois processos seletivos que tem o objetivo de contratar cinco profissionais para cargos temporários na função de professor de ensino superior.

As vagas disponíveis são para:

Edital nº 291/09/2021: direito do consumidor/direito comercial e tributário – direito (1);

Edital nº 291/10/2021: produção de textos acadêmicos – científicos II/linguagens e seus códigos II – letras e linguística (1);

Edital nº 291/11/2021: português – letras e linguística (1);

Edital nº 291/12/2021: estatísticas básica/fundamentos de matemática elementar – matemática e estatística (1);

Edital nº 291/13/2021: estatística descritiva – tecnologia em ciência de dados (1).

A remuneração prevista é de R$ 31,03 para cada hora-aula ministrada.

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de novembro, pelo site.



Rancharia

A Prefeitura de Rancharia (SP) anunciou a abertura de um novo processo seletivo, que tem o objetivo de formação de cadastro reserva destinado à contratação de professores.