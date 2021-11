Operação Finados encerra com aumento nos números de acidentes de trânsito com vítimas e de autuações por embriaguez ao volante

O feriado prolongado foi de operação em mais de 1.530 quilômetros de rodovias e acessos nos 56 municípios da região de Presidente Prudente (SP). As fiscalizações foram intensificadas entre a 0h de 29 de outubro e as 23h59 desta terça-feira (2), Dia de Finados. O balanço indica aumento no número de acidentes de trânsito com vítimas, bem como no número de autuações por embriaguez ao volante.

A corporação ressaltou que a maioria dos acidentes pode ser evitada, “pois em grande parte dos casos, a causa desses sinistros continua relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, bem como o desrespeito às sinalizações”.

Comparativo de acidentes de trânsito 2020 2021 Acidentes sem vítimas 5 8 Acidentes com vítimas 9 17 Vítimas leves 9 13 Vítimas graves 2 5 Vítimas fatais 1 4 Em relação a crimes, neste ano não houve pessoas presas em flagrante e nem apreensões de drogas ilícitas, como maconha, cocaína e crack. No mesmo período, no ano passado, foram registradas três prisões em flagrante e 11,795 kg de drogas apreendidas. “Diversas ações de fiscalizações foram realizadas ao longo desses cinco dias, sendo prevalente o alto número de condutores submetidos ao teste do etilômetro e flagrados dirigindo sob a influência de álcool, destacou a corporação. A polícia ainda comentou que, “infelizmente, foram registrados quatro acidentes que vitimou fatalmente alguns dos envolvidos”. “Reiteramos nosso compromisso em proteger pessoas e salvar vidas”, finalizou.