Morre o adamantinense “Toninho Bazzo”

Faleceu no início da noite desta quarta-feira (3) o adamantinense Antônio Bazzo, popularmente conhecido por “Toninho Bazzo”.

Ele estava com 76 anos e vinha internado na Santa Casa de Adamantina desde o início do mês de outubro. No último dia 12, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva onde permaneceu até a ocasião de seu falecimento.

Natural de Vera Cruz, foi casado por muitos anos com a professora Elenice com a qual teve filhos.

Considerado de “gênio forte”, atuava no segmento imobiliário há décadas e tornou-se bastante popular na Cidade Joia por seu envolvimento na política.

Saiu candidato nas eleições do ano passado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, onde também militou por vários anos. Não foi eleito e desde então seguia atuando nos negócios.

Segundo divulgou a Haddad Organização Social em seu site, o sepultamento será realizado nesta quinta-feira (4), às 10h no Cemitério de Adamantina. Não haverá velório.

Aos familiares e amigos, os votos de pesar do Grupo Folha Regional e Adamantina Net.